Bande attackiert und beraubt drei Jugendliche

MÜNCHEN. Eine Gruppe von 20 jungen Männern hat in München drei männliche Jugendliche brutal angegriffen und ausgeraubt. Die „arabisch aussehenden“ Täter attackierten am Freitag abend die 17 und 19 Jahre alten Opfer mit einer Kette und einem Messer, berichtete die Münchner Polizei.

Die Angreifer prügelten die drei Jugendlichen zu Boden, raubten Mobiltelefone und Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Alle drei Geschädigten, die an der Isar spazieren waren, wurden verletzt und mußten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Sie gaben an, daß es sich bei der Gruppe um zirka 20 Jugendliche arabischen Aussehens gehandelt haben soll. Eine nähere Beschreibung war ihnen nicht möglich. (mv)