Erste Reaktionen nach Festnahme von Maduro durch die USA

Anzeige

CARACAS. In der Nacht zu Sonnabend haben die USA zahlreiche Ziele in Venezuela angegriffen. In der Hauptstadt Caracas waren über mehrere Stunden Explosionen zu hören, auch in anderen Landesteilen, unter anderem an einem großen Hafen, soll es zu Angriffen gekommen sein.

Nach US-Angaben wurden Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau festgenommen (die JF berichtete). International fallen die Reaktionen scharf aus.

In Deutschland hat der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic den US-Angriff scharf kritisiert. „Was wir hier mutmaßlich erleben, ist eine hochgefährliche Verschiebung der internationalen Ordnung“, sagte er in einer ersten Reaktion. Wenn militärische Gewalt ohne UN-Mandat eingesetzt, ein Regimewechsel offen betrieben und das Völkerrecht zur Verhandlungsmasse degradiert werde, ersetze das Recht des Stärkeren zunehmend die Stärke des Rechts.

Krisenstab der Bundesregierung tritt zusammen

Im Auswärtigen Amt tritt am Sonnabend der Krisenstab der Bundesregierung zusammen. Man beobachte die Lage in Venezuela sehr aufmerksam und verfolge die aktuellen Meldungen mit größter Sorge. Das Auswärtige Amt stehe in engem Kontakt mit der Botschaft in Caracas. Die Lage sei in Teilen noch unübersichtlich, hieß es.

Auch aus der Linkspartei kam scharfe Kritik. Die Vorsitzende der Partei, Ines Schwerdtner, schrieb: „Hands off Venezuela! Wer das Völkerrecht bricht und Präsidenten entführen läßt, der betreibt brutalen Staatsterrorismus.“ Bei völkerrechtswidrigen Angriffskriegen dürfe nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Die Bundesregierung solle den US-Angriff „sofort verurteilen“.

Der britische Politiker Nigel Farage hat den US-Angriff differenziert bewertet. Die amerikanischen Aktionen in Venezuela seien „unorthodox und verstoßen gegen internationale Gesetze“, schrieb Farage auf X. Sollten sie jedoch dazu führen, daß China und Rußland künftig zurückhaltender agierten, könne dies „eine gute Sache“ sein. Zugleich äußerte er die Hoffnung, das venezolanische Volk könne nun „ein neues Kapitel ohne Maduro aufschlagen“.

Der französische Politiker Jordan Bardella äußerte sich ebenfalls auf X. Das „rote Regime“ von Nicolás Maduro rufe zwar „zahlreiche legitime demokratische Kritiken“ hervor, Millionen Venezolaner hätten unter einer „blutigen und erbarmungslosen Diktatur“ gelitten. Gleichwohl dürfe das Völkerrecht und die Souveränität von Staaten nicht „nach Belieben ausgelegt werden“. Der gewaltsame Sturz einer Regierung von außen sei keine akzeptable Antwort und verschärfe lediglich die geopolitische Instabilität.

Bardella forderte zugleich, Frankreich müsse Lehren aus seiner strategischen Verwundbarkeit ziehen, seine militärischen und industriellen Fähigkeiten stärken und eine unabhängige außenpolitische Stimme entwickeln. Zugleich sprach er sich dafür aus, dem venezolanischen Volk so rasch wie möglich wieder das Wort zu erteilen, um die Krise durch einen freien, transparenten und demokratischen Prozeß zu überwinden.

Le régime rouge de Nicolás Maduro appelle de nombreuses critiques légitimes sur le plan démocratique. Des millions de Vénézuéliens ont souffert de cette dictature sanguinaire et sans pitié, qui a privé de droits politiques l’opposition et entretenu le pays dans une interminable… — Jordan Bardella (@J_Bardella) January 3, 2026

Der argentinische Präsident Javier Milei kommentierte die Festnahme mit den Worten: „LA LIBERTAD AVANZA – VIVA LA LIBERTAD CARAJO.“ Übersetzt heißt das: „Die Freiheit schreitet voran – es lebe die Freiheit, verdammt noch mal.“

Auch in den Vereinigten Staaten regt sich Kritik. Der demokratische Senator Ruben Gallego sprach von einem „illegalen Krieg“. Es sei der zweite ungerechtfertigte Krieg seines Lebens, zitieren US-Medien. Der republikanische Senator Mike Lee äußerte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Einsatzes ohne Kriegserklärung oder Genehmigung des Kongresses.

US-Präsident Donald Trump verteidigte den Einsatz dagegen. In einem Telefonat mit der New York Times bezeichnete er das Vorgehen als „brillante Operation“ und verwies auf „viel gute Planung“ sowie den Einsatz der Streitkräfte. Weitere Stellungnahmen kündigte er für eine Pressekonferenz an.

Moskau verurteilt Maduro-Festnahme

Rußland hat den US-Militärangriff auf Venezuela scharf verurteilt. Das Vorgehen sei „zutiefst beunruhigend und verwerflich“, erklärte das russische Außenministerium am Sonnabend in Moskau. Es gebe keinerlei Rechtfertigung für diese „bewaffnete Aggression“.

Die Regierung in Caracas sprach unterdessen von einem „schweren militärischen Angriff“ und verhängte den Ausnahmezustand. In einer im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung rief sie zur Mobilisierung gegen den „imperialistischen Angriff“ auf. Der Aufenthaltsort von Nicolás Maduro und seiner Ehefrau ist nach Angaben der Vizepräsidentin Delcy Rodríguez unbekannt. Man verlange ein Lebenszeichen.

Jetzt wird deutlicher, was mit dem überdeutlichen Bezug auf die Monroe Doktrin in der aktuellen US-Sicherheitsstrategie gemeint ist: Russischen und chinesischen Einfluss aus Südamerika verdrängen und im US-Interesse aufräumen. #Venezuela https://t.co/Cfkw7cVOMG — Dieter Stein (@Dieter_Stein) January 3, 2026

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro warf den USA indes vor, Caracas zu bombardieren. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel verurteilte die Angriffe als „kriminellen US-Angriff“ und sprach von „Staatsterror“. Die internationale Gemeinschaft müsse dringend reagieren.

Wahrscheinlich der letzte Gast, den Maduro gesehen hat, bevor er Besuch von einem amerikanischen Spezialkommando bekam. 👇 https://t.co/Ju8wO5cpTb — Peter R. Neumann (@PeterRNeumann) January 3, 2026

Auch der Iran verurteilte den US-Militäreinsatz scharf. Das Außenministerium sprach von einer eklatanten Verletzung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität Venezuelas und forderte den UN-Sicherheitsrat zum sofortigen Handeln auf. Die USA warnten unterdessen vor Reisen nach Venezuela. US-Bürger im Land wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen und Venezuela zu verlassen, sobald dies gefahrlos möglich sei. (rr)