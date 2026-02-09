Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Großbritanniens Keir Starmer: Ein Sozialdemokrat im Skandalsumpf

Großbritanniens Keir Starmer: Ein Sozialdemokrat im Skandalsumpf

Großbritanniens Keir Starmer: Ein Sozialdemokrat im Skandalsumpf

Mehrere erwachsene Personen sitzen in Reihen auf Stühlen in einem Veranstaltungsraum, im Vordergrund ein Mann im dunklen Anzug mit Brille, dahinter ein gemischtes Publikum, das aufmerksam nach vorn blickt. Publikum bei einer politischen oder gesellschaftlichen Diskussionsveranstaltung in Innenräumen, konzentrierte Atmosphäre, mögliche Debatte oder Gesprächsrunde. Keir Starmer vor einem Auftritt in Hastings: Das Schiff des Sozialdemokraten versinkt im Skandalsumpf. Foto: picture alliance / empics | Peter Nicholls
Mehrere erwachsene Personen sitzen in Reihen auf Stühlen in einem Veranstaltungsraum, im Vordergrund ein Mann im dunklen Anzug mit Brille, dahinter ein gemischtes Publikum, das aufmerksam nach vorn blickt. Publikum bei einer politischen oder gesellschaftlichen Diskussionsveranstaltung in Innenräumen, konzentrierte Atmosphäre, mögliche Debatte oder Gesprächsrunde. Keir Starmer vor einem Auftritt in Hastings: Das Schiff des Sozialdemokraten versinkt im Skandalsumpf. Foto: picture alliance / empics | Peter Nicholls
Keir Starmer vor einem Auftritt in Hastings: Das Schiff des Sozialdemokraten versinkt im Skandalsumpf. Foto: picture alliance / empics | Peter Nicholls
JF-Plus Icon Premium Großbritanniens Keir Starmer
 

Ein Sozialdemokrat im Skandalsumpf

Die Affäre um den Ex-Botschafter Mandelson und den Kinderschänder Jeffrey Epstein wird zur britischen Regierungskrise. Das Ende des Labour-Premierministers Keir Starmer ist nur noch eine Frage der Zeit. Profitiert davon Nigel Farage?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Keir Starmer vor einem Auftritt in Hastings: Das Schiff des Sozialdemokraten versinkt im Skandalsumpf. Foto: picture alliance / empics | Peter Nicholls
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles