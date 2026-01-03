Der Verlierer ist das ungeborene Leben

3D-Illustration eines menschlichen Fötus (Symbolbild): Die EU knickt vor der Abtreibungslobby ein. Foto: picture alliance / Zoonar | magicmine

Nach einer Abstimmung im EU-Parlament sind die Abtreibungsbefürworter der Initiative „My Voice My Choice“ an ihrem Ziel. Künftig wird der Zugang zu Abtreibungen in der EU erleichtert. Die EVP-Fraktion überläßt dabei der Abtreibungslobby seelenruhig das Feld.