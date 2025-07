Windräder und Migranten zerstören Europa, sagt Trump

Anzeige

GLASGOW. US-Präsident Donald Trump hat Europa bei seiner Ankunft in Schottland eindringlich vor zwei Gefahren gewarnt: Masseneinwanderung und Windkraftanlagen. Diese drohten, den Kontinent zu zerstören, erklärte Trump am Freitag auf dem Flughafen Glasgow Prestwick.

Europa müsse die „schreckliche Invasion“ durch illegale Einwanderer endlich stoppen, forderte Trump. Die Migration zerstöre Europa – so wie Windräder die Schönheit der europäischen Landschaften vernichteten. „Man fliegt darüber und sieht überall diese Windräder, die Eure schönen Felder und Täler ruinieren und Eure Vögel umbringen“, sagte er.

Windräder sollen Wirtschaft zerstören

Besonders kritisierte er die britische Labour-Regierung unter Premierminister Keir Starmer, die verstärkt auf erneuerbare Energien setzt – vor allem auf Offshore-Windkraft. Trump warf der Politik vor, damit nicht nur der Umwelt, sondern auch der Wirtschaft zu schaden.

Trump will in Schottland mehrere Golfresorts seiner Unternehmensgruppe besuchen. Für Sonntag ist ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesetzt, am Montag will er mit Premierminister Starmer zusammentreffen. (rr)