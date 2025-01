Warum will sich Trump Grönland einverleiben?

MAR-A-LAGO. Der in zwölf Tagen ins Amt kommende US-Präsident Donald Trump hat das Interesse der USA an Grönland bekräftigt. Auf die Frage eines Reporters während einer Pressekonferenz in seinem Anwesen in Mar-a-Lago wollte der 78jährige nicht einmal militärische Gewalt ausschließen. Er sagte dazu kurz und knapp: „Nein!“

Derweil ist sein Sohn Donald Tump Jr. auf der größten Insel der Welt eingetroffen, angeblich nur als Tourist und aus rein privaten Gründen. Allerdings wurde er von zahlreichen Kamerateams begleitet und richtete schöne Grüße von seinem Vater aus.

Anschließend verbreitete der Sohn auf X ein Foto mit sich und Grönländern, die in einer Gaststätte eine US-Flagge halten und „Make-America-great-again“-Mützen tragen. Mehrdeutiger Satz dazu: „Grönland liebt Amerika und Trump!!!“

Greenland loves America and Trump!!! Incredible people with an equally awesome reception. They just want to be able to utilize some of the incredible resources that they have and allow themselves, their country, and their kids to flourish. pic.twitter.com/7TPz0DACKX

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025