War Trump schuld oder Selenskyj? Das denken die Amerikaner

WASHINGTON. In den Vereinigten Staaten hat der Eklat beim Staatsbesuch von Wolodymyr Selenskyj für geteilte Reaktionen gesorgt. Während die Republikanische Partei und die eher konservative Landespresse eher Präsident Trump den Rücken stärkten, solidarisierten sich Demokraten und eher linksliberale Medien mit Präsident Selenskyj. „Trump und Vance erledigen Putins Drecksarbeit im Oval Office“, schrieb beispielsweise der Vorsitzende der Demokraten im US-Senat, Chuck Shumer auf X. Seine Partei werde niemals damit aufhören, für Demokratie und Freiheit zu kämpfen.

Ähnlich äußerte sich ein anderer hochrangiger Demokrat, der Leiter des Organisationsausschusses seiner Partei, Ken Martin. Trump habe sich offenbar geirrt, was die Reihenfolge der US-amerikanischen Landesfarben betrifft, postete er auf X – darunter die russische Trikolore.

Der Stichwortgeber der äußersten Linken im Umkreis der demokratischen Partei, der unabhängige Senator Bernie Sanders aus Vermont, ärgerte sich auf Twitter unterdessen darüber, daß Trump sich mit dem „Diktator“ Putin verbünde, obwohl dieser den schrecklichsten Krieg auf europäischem Boden seit 80 Jahren führe. „Tut mir leid, Herr Präsident. Wir glauben an die Demokratie, nicht an den Autoritarismus“, ließ er Trump wissen.

Trump berates Zelensky, the leader of a democratic country courageously fighting Russian imperialism, while he allies himself with Putin, a dictator who started the bloodiest European war in 80 years.

Sorry, President Trump. We believe in democracy, not authoritarianism.

— Bernie Sanders (@SenSanders) February 28, 2025