So vereint steht (fast) ganz Europa hinter Selenskyj

WASHINGTON/BRÜSSEL. Nachdem zwischen US-Präsident Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj die Fetzen flogen, hat Europa Geschlossenheit demonstriert. Zahlreiche Spitzenpolitiker haben der Ukraine ihre uneingeschränkte Unterstützung zugesichert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen setzte auf Durchhalteparolen.

„Seien Sie stark, seien Sie mutig, seien Sie furchtlos. Sie sind niemals allein, lieber Präsident Selenskyj“, so von der Leyen. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni brachte indes ein sofortiges Gipfeltreffen ins Spiel, um die transatlantische Krise zu entschärfen.

„Wir müssen offen darüber sprechen, wie wir mit den großen Herausforderungen der Gegenwart umgehen wollen, angefangen bei der Ukraine“, erklärte Meloni. Die italienische Premierministerin, die sich bislang geschickt als Brückenbauerin zwischen Trump und den EU-Verbündeten inszeniert hatte, warnte: „Jede Spaltung des Westens macht uns schwächer und spielt denen in die Hände, die unsere Kultur zerstören wollen.“

Polens Präsident Donald Tusk sicherte der Ukraine die Solidarität seines Landes zu. Auf X schreibt er: „Lieber Selenskyj, liebe ukrainische Freunde, ihr seid nicht allein“.

Estlands Außenminister Margus Tsahkna wurde noch deutlicher: „Wenn Rußland aufhört zu kämpfen, gibt es keinen Krieg mehr. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, gibt es keine Ukraine mehr.“ Ein Satz, der in Europa längst Konsensus sei – nicht aber in Washington, wo Trump offen mit einem Rückzug der Unterstützung spiele.

Für die neue EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas war der Eklat im Weißen Haus ein Weckruf: „Heute ist klar geworden, daß die freie Welt einen neuen Anführer braucht.“ Sie betonte, daß Trump für viele Europäer kein verläßlicher Partner mehr sei. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ließ keinen Zweifel daran, wo Europa steht: „Rußland ist der Aggressor, die Ukraine das Opfer. Es war richtig, die Ukraine zu unterstützen, und es bleibt richtig, Rußland zu sanktionieren.“

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine.

We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor.

Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge.

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2025