Trump hat das Tischtuch zerrissen

Folgte der Eklat im Weißen Haus einer wohlkalkulierten Verhandlungsstrategie, einem „Drehbuch“ der Trump-Administration, die sich dort in ungewohnter Mannstärke präsentierte? Oder ist eine Ad-Hoc-Pressekonferenz im Oval Office – begünstigt durch Ungeschicklichkeiten des ukrainischen Gastes – einfach aus dem Ruder gelaufen?

Diese Frage mag Theaterkritiker interessieren, aber bei der Analyse der Situation nach dieser fernsehöffentlichen Konfrontation zwischen Selenskyj und Trump kann es nicht um Stilkritik gehen. Es geht darum, eine grundlegend veränderte Situation im westlichen Bündnis zur Kenntnis zu nehmen. Sie mag sich seit einiger Zeit angekündigt haben, nun aber tritt sie in nie gekannter Schärfe zutage.

Europa ist die Auffanglinie gegen den großrussischen Imperialismus

Da ist ein US-Präsident, der ohne jede Rücksicht auf Verluste (und seine Verbündeten) nach dem Motto „I want my money back“ (Ich will mein Geld zurück) dem Präsidenten eines überfallenen Landes eine Art Kolonialvertrag über Rohstofflieferungen aufzwingen will. Ausdrücklich ohne jede Sicherheitsgarantie für seinen ums nackte Überleben kämpfenden Staat.

Und das ist eine Kulisse von europäischen Unterstützern für dieses ausblutende Land am Rande unseres Kontinents, in deren Reihen nun auch dem Letzten klar sein muß: Jetzt muß Europa seine Kräfte bündeln, weil es auf sich allein gestellt die letzte Auffanglinie gegen den großrussischen Imperialismus bilden muß.

Das Drehbuch zu Trumps Strategie? „The Art of the Deal”

Und wenn es denn ein Drehbuch für die nur scheinbar erratische Verhandlungsstrategie der Trump-Administration gibt, da wurde dieses schon vor langer Zeit geschrieben. Nachzulesen ist es in Trumps „The Art of the Deal“ (1987) in dem Donald Trump jene „Shock and Awe“-Strategie („Schrecken und Furcht“) niedergeschrieben hat, die für den amtierenden Präsident der USA schon immer als Maxime für jede Art von Verhandeln galt: maximale Einschüchterung des Verhandlungspartners, und zwar um jeden Preis, um den größtmöglichen Vorteil herauszuschlagen.

Um jeden Preis – das heißt in diesem Fall die bedingungslose Übernahme russischer Propagandaerzählungen, um den ukrainischen Bittsteller – und seine europäischen Unterstützer gleich mit – weich zu kochen. Um jeden Preis, das heißt: maximale Verunsicherung der Verhandlungspartner – bis hin zur Strategie des „wilden Mannes“, von dem niemand wissen können soll, was er als nächstes tun wird. Und wieder einmal bewahrheitet sich der Satz, daß Staaten keine Freunde haben, sondern nur Interessen. Und welche Interessen der amerikanische Freund hat, ist klar – doch europäische sind es jedenfalls nicht.

Und es ist müßig, jetzt darüber zu rätseln, was die „maximalen Vorteile“ dieser Konfrontationsstrategie Donald Trumps für ihn und die USA geopolitisch und langfristig tatsächlich sein könnten. Vielmehr verdienen die kurzfristigen Herausforderungen, die sich daraus für Deutschland und Europa ergeben, unsere volle Aufmerksamkeit.

Die ukrainische ist eigentlich eine europäische Ostfront

Da ist zuvorderst die aktuelle Lage an der europäischen Ostfront. Europa ist gezwungen kurzfristig enorme Verteidigungsressourcen für die Ukraine zu mobilisieren, um nicht – eher über kurz als über lang – russische Invasionstruppen nicht nur an der polnischen Ostgrenze stehen zu sehen. Dies ist nur unter der umsichtigen Führung der größten Wirtschaftsmacht des europäischen Kontinents denkbar.

Dem de facto designierten Bundeskanzler Friedrich Merz kommt daher die Aufgabe zu, aus dem Stand, noch vor Amtsantritt im Schulterschluß mit dem amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz für die entsprechende Koordination zu sorgen.

Dear Volodymyr @zelenskyyua, we stand with #Ukraine in good and in testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 28, 2025

Ist die AfD „kriegstüchtig“?

Darüber hinaus darf der deutschen Bevölkerung die Botschaft nicht länger vorenthalten werden, daß die veränderte Situation – man kann es durchaus als „nationale Notlage“ bezeichnen – weitreichende Einschränkungen und Wohlstandsverzicht erfordern wird. Die Sozialstaatspartie ist vorbei, die Friedensdividende aufgebraucht. Neue Prioritäten sind zu setzen. Das kostet vor allem Geld, das nicht nur von der Bank kommen kann.

Dies alles wird nicht ohne harte innenpolitische (Verteilungs-) Konflikte abgehen. Insbesondere ist nicht zu erwarten, daß die nationale Opposition auf die absehbaren Herausforderungen vorbereitet ist. Erste Äußerungen von AfD-Chef Tino Chrupalla lassen jedenfalls nicht darauf schließen, daß in den Reihen der Blauen der Schuß gehört wurde.

Keine Zeit für flache Lernkurven

Es steht zu befürchten, daß dort noch eine ganze Weile das Schauspiel „Fundi vs. Realo“ aufgeführt wird, wie es der Politologe Werner Patzelt in dieser Zeitung so treffend analysiert hat. Wenn etwa Chrupalla in einer ersten Stellungnahme verlauten läßt, man müsse jetzt „über den Kopf der Ukraine hinweg“ über einen Frieden sprechen, deutet das auf eine sehr flache Lernkurve hin.

Fakt ist: Das westliche Bündnis erodiert, Europa muß sich kurzfristig aus eigener Kraft zu einer Kontinentalmacht ertüchtigen. Dabei ist Führung gefragt wie lange nicht mehr. Da heißt es, wie man immer sagt, wenn eine Bedrohung übermächtig erscheint und die Gewißheiten von gestern keine mehr sind. „Close the ranks“ („Schließt die Reihen“). Sonst ist das „Europa der Vaterländer“ schon bald kein solches mehr.