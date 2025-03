„Sei still, kleiner Mann“, poltert Musk im Streit um die Ukraine

WASHINGTON/WARSCHAU. US-Außenminister Marco Rubio hat scharf auf einen X-Post des polnischen Außenministers Radoslaw Sikorski reagiert, nachdem dieser sich zuvor kritisch zu Äußerungen von Elon Musk geäußert hatte.

Konkret ging es um die vermeintliche Ankündigung des amerikanischen Tech-Milliardärs, der Ukraine den Zugang zu seinem Satelliten Netzwerk Starlink zu entziehen. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit entbrannte darauhfin ein Streit im Internet.

Musk hatte geschrieben: „Ich habe Putin buchstäblich zu einem Zweikampf über der Ukraine herausgefordert, und mein Starlink-System ist das Rückgrat der ukrainischen Armee. Ihre gesamte Frontlinie würde zusammenbrechen, wenn ich es abschalten würde. Was mich anwidert, ist ein jahrelanges Gemetzel in einer Pattsituation, die die Ukraine unweigerlich verlieren wird. Jeder, der sich wirklich sorgt, wirklich denkt und wirklich versteht, will, daß der Fleischwolf aufhört. Frieden jetzt!“

Daraufhin stellte Sikorski klar, daß die Ukraine jährlich mit rund 50 Millionen Dollar aus dem polnischen Digitalisierungsministerium für die Nutzung von Starlink unterstützt werde. Er schrieb: „Unabhängig von der ethischen Frage, das Opfer einer Aggression zu bedrohen, werden wir gezwungen sein, uns nach anderen Anbietern umzusehen, falls SpaceX sich als unzuverlässig erweist.“

Der X-Boss reagierte darauf mit einem scharfen Konter: „Sei still, kleiner Mann. Sie zahlen einen winzigen Bruchteil der Kosten. Und es gibt keinen Ersatz für Starlink.“ Trumps Außenminister wiederum sah Sikorskis Worte als unberechtigten Vorwurf und entgegnete: „Sie erfinden einfach Dinge. Niemand hat damit gedroht, die Ukraine von Starlink abzuschneiden. Und sagen Sie danke, denn ohne Starlink hätte die Ukraine diesen Krieg schon längst verloren, und Rußland stünde jetzt an der Grenze zu Polen.“

Sikorski versuchte daraufhin, die Wogen zu glätten, und schrieb: „Vielen Dank, Marco, daß Sie bestätigt haben, daß die tapferen Soldaten der Ukraine auf den lebenswichtigen Internetdienst zählen können, der gemeinsam von den USA und Polen bereitgestellt wird. Gemeinsam können Europa und die Vereinigten Staaten der Ukraine helfen, einen gerechten Frieden zu erreichen.“

Just making things up.

No one has made any threats about cutting Ukraine off from Starlink

And say thank you because

without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on the border with Poland right now https://t.co/ImeiHFgaaw

— Marco Rubio (@marcorubio) March 9, 2025