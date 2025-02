Können Staaten zum „Klimaschutz“ gezwungen werden?

Fridays-for-Future-Demo in München: Sogenannte Klimaschützer weltweit hoffen, daß der Internationale Gerichtshof ihr Anliegen stärkt. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Die Uno spricht vom „größten Fall, der je verhandelt wurde“: Noch in diesem Jahr will der Internationale Gerichtshof die völkerrechtlichen Pflichten in der Klimapolitik abstecken. Das Urteil könnte weitreichende Folgen haben – besonders für Industrienationen wie Deutschland.