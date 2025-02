Antisemitischer Anschlag ‒ Syrischer Asylbewerber attackiert Mann an Holocaust-Mahnmal

Anzeige

BERLIN. Ein 19jähriger Asylwerber aus Syrien hat beim Holocaust-Mahnmal in Berlin auf einen Touristen aus Spanien eingestochen. Die Berliner Staatsanwaltschaft geht von einem antisemitisch motivierten Angriff aus. „Nach bisherigem Kenntnisstand, insbesondere aufgrund entsprechender Äußerungen des Beschuldigten gegenüber der Polizei, soll seit einigen Wochen der Plan in ihm gereift sein, Juden zu töten“, sagte die Polizei laut Medienberichten. Die Tat soll möglicherweise mit dem Nahost-Konflikt in Verbindung stehen.

Die Staatsanwaltschaft hat am Samstag bestätigt, daß es sich bei dem Täter um Wassim al M., einen 19jährigen Asylbewerber aus Syrien, handelt. Der Migrant wurde am Freitag kurz nach der Tat von der Polizei mit blutverschmierten Händen und dem mutmaßlichen Tatmesser festgenommen. Ermittler gehen laut Bild von einer „politisch motivierten Kriminalität“ aus.

Asylbewerber wird dem Haftrichter vorgeführt

Der Syrer lebt in einer Flüchtlingsunterkunft in Leipzig, die derzeit von der Polizei durchsucht wird. Der Täter war den Behörden bereits aufgrund verschiedener Straftaten bekannt. Das Opfer der Attacke, ein 30jähriger Spanier, wurde am Freitagabend am Holocaust-Mahnmal attackiert. Nach Polizeiangaben erlitt er eine Stichverletzung am Hals und mußte notoperiert werden. Sein Zustand sei mittlerweile stabil.

Gegen 18 Uhr wurde ein Mann von einem Unbekannten im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in #Mitte schwer verletzt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Rettungskräfte betreuen vor Ort mehrere Personen, die das Geschehen mit ansehen mussten. Am Tatort laufen… pic.twitter.com/DNeYLJzgEO — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 21, 2025

Der Angriff ereignete sich gegen 18 Uhr zwischen der US-Botschaft und dem Mahnmal im Berliner Bezirk Mitte. Der Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch gegen 21 Uhr festgenommen werden. Noch heute soll der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. (rr)