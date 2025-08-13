Dieser Palästinenser legt 300.000 Dollar hin, um Gaza-Gouverneur zu werden

Blick auf Gaza-Stadt aus der Luft: Wer soll hier künftig regieren? Foto: picture alliance / Anadolu | Salaheddin Mohamad

Ein palästinensischer Unternehmer bezahlt einen Israeli, damit der ihn zum Gouverneur von Gaza macht. Offenbar unterstützt Trump die Aktion. Ist das nur irre? Oder doch ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft des Kriegsgebietes?