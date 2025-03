Abschied vom Minenverbot – Polen und Baltenländer rüsten auf

WARSCHAU/VILNIUS. Die Verteidigungsminister der Nato-Länder Polen, Litauen, Lettland und Estland haben angekündigt, aus der sogenannten Ottawa-Konvention austreten zu wollen. Die 1997 beschlossene Vereinbarung verpflichtet ihre Unterzeichner, keine Antipersonenminen einzusetzen, herzustellen oder zu lagern. „Die militärischen Bedrohungen für die an Rußland und Weißrußland angrenzenden Nato-Länder haben erheblich zugenommen“, heißt es in einer gemeinsam verfaßten Erklärung.

Mit der Entscheidung wolle man eine „deutliche Botschaft“ senden, daß die vier Länder „vorbereitet sind und jede notwendige Maßnahme ergreifen werden, um unsere Sicherheitsinteressen durchzusetzen“. In der derzeitigen Lage bräuchten Militärkräfte Flexibilität und Entscheidungsfreiheit bei „potentiell neuen Waffensystemen und Lösungen“. Trotz des Austritts aus der Konvention seien die Staaten weiterhin „dem internationalen humanitären Recht“ verpflichtet, inklusive dem Schutz von Zivilisten.

Die Maßnahme diene dem effektiven Schutz der Landesgrenze, betonte die litauische Verteidigungsministerin Dovilė Šakalienė laut einem Berichts der Nachrichtenagentur Reuters in einer eigenen Stellungnahme. Bereits im vergangenen Jahr hatte das an Weißrußland und die russischen Oblast Kaliningrad grenzende baltische Land mit dem Ausbau von Grenzbefestigungen begonnen.

Dazu plazierte das Militär eine große Zahl sogenannter Drachenzähne – spitze, pyramidenförmige und etwa 1,2 Meter große Betonzylinder – an der Grenze. Die Konstruktion soll im Konfliktfall Panzerfahrzeuge aufhalten.

⚡️🇱🇹Lithuania fortified the border with the 🇷🇺Kaliningrad region with mines and installed „dragon’s teeth“

