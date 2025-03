Anzeige

11.45 Uhr: Für die AfD spricht Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla. Er weist daraufhin, daß Ampel und Union dem alten Bundestag über Monate abgesprochen hatten, noch wichtige Entscheidungen zu treffen. Doch nun nutze man die alten Mehrheiten, weil man im neuen Bundestag keine Mehrheit habe. „Was ein Schauspiel, daß sie uns hier zumuten“, ruft Chrupalla. Die Wähler fühlten sich von Merz betrogen. Dem gehe es nur um seine Kanzlerschaft. „Sie haben kein Rückgrat“, ruft der AfD-Chef. Direkt „wirbellos“ sei Merz. Das Instrument eines „Sondervermögens“ werde mißbraucht, ohne, daß ein Bedarf ermittelt worden sei.

11.31 Uhr: Der sorgsame Umgang mit der hart erarbeiteten Freiheit werde ein Kernanliegen der FDP in der außerparlamentarischen Opposition sein. Mit „auf Wiedersehen“ verabschiedet sich Dürr vorerst aus dem Bundestag.

11.27 Uhr: Dürr weist daraufhin, daß künftig Kernaufgaben des Staates – wie etwa die Gehälter von Geheimdienstmitarbeitern – mit Schulden bezahlt werden könnten. „Es ist in Wahrheit Spielgeld, mit dem eine kommende Koalition zusammengehalten werden soll“, ruft Dürr. „Sie wollen nicht in die Zukunft investieren, sondern einen ausufernden Sozialstaat“. Den Wortbruch müsse Merz mit seinen eigenen Wählern ausmachen. Linke Fiskalpolitik und gute Wirtschaftspolitik schlössen sich aus.

11.22 Uhr: Für die FDP spricht nun Christian Dürr. Auch er spricht von einem „historischen Tag“. Die Schuldenbremse sei nie ein Mittel gegen den Fortschritt gewesen. Sie würde nun von Union, SPD und Grünen ausgehebelt. Die Union habe sich regelrecht vorführen lassen von SPD und Grünen. Es gehe um „hemmungslose Schuldenmacherei“. Der Wohlstand von morgen werde verfrühstückt. „Welche Bedeutung haben die Grundsätze von CDU und CSU?“, fragt Dürr.

Die Schuldenbremse sichere die Handlungsfähigkeit des Staates, betont Dürr. Merz wirft er einen „historischen Fehler“ vor.

11.17 Uhr: Scharf kritisiert die Grünen-Politikerin die Linkspartei. Diese beschäftige sich nicht mit der Realität in Europa. „Hören sie auf, Grüne an der Stelle zu diffamieren.“ Die Grünen seien nicht zu kaufen, behauptet Haßelmann. Die Linkspartei müsse den Bürgern nun erklären, warum sie gegen Zivilschutz sei. Haßelmann wendet sich direkt an Merz: Die „demokratischen Parteien“ müßten Vertrauen zurückgewinnen. Dabei sei Merz in der Vergangenheit allerdings nicht „stilbildend“ gewesen. Zu oft habe die Union den öffentlichen Diskurs vergiftet.

11.10 Uhr: Genüßlich hält Haßelmann der Union ihre Äußerungen aus dem Wahlkampf vor. Dennoch stünden die Abgeordneten heute in der Verantwortung für Klima und die kommende Generation. Es sei „dringend notwendig“, daß nun investiert werde. Maßstab für die Grünen sei nicht, einer Regierung eine auszuwischen. Maßstab sei eine gute Politik für Planet und Kinder. „Klimaschutz ist kein Hobby der Grünen.“

11.05 Uhr: Für die Grünen spricht Britta Haßelmann und betont, daß die Bedingungen sich in den vergangenen Monaten nicht so stark verändert hätten. Jeder habe gewußt, daß Deutschland dringend Investitionen brauche. Die Union habe jede Idee einer Reform der Schuldenbremse eine Abfuhr erteilt. CDU und CSU hätten sich daran berauscht, keine neuen Schulden aufnehmen zu wollen. „Wie sehr haben sie meine Kollgen diffamiert“, empört sich Haßelmann.

11.02 Uhr: Merz will einen „Rückbau der Bürokratie“ und einen handlungsfähigen Staat. Damit ließen sich die neuen horrenden Schulden gut begründen. Er werde heute den Grundgesetzänderungen „mit gutem Gewissen“ zustimmen.

10.58 Uhr: Viele „moderne Systeme“ will Merz jetzt für die Bundeswehr beschaffen. Wann immer möglich, in der EU. Die Massenschulden nennt Merz den „ersten Schritt“ hin zu einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Der CDU-Chef verteidigt auch das „Sondervermögen“ zur Infrastruktur. Wegen der hohen Zinsen durch die Massenschulden stünden Bund, Länder und Kommunen vor einem erheblichen Druck, Geld zu sparen.

Merz spricht über die „Herausforderungen“ durch die demographische Krise. Das könnte die junge Generation nicht allein tragen. Dieser sei man es schuldig, das Gemeinwesen umfassend zu modernisieren.

10.52 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz ergreift das Wort. Doch bevor er sprechen kann, kassiert der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner erstmal einen Ordnungsruf. Merz betont, es gebe keine neuen Staatsziele im Bundestag. Natürliche Lebensgrundlagen würden schon seit 30 Jahren im Grundgesetz geschützt. Darunter verstehe man eben auch „Klimaneutralität“. Die Kritik der AfD daran sei deswegen falsch. Für die Schuldentöpfe gebe es eine gute Rechtfertigung: Putins Angriff auf die Ukraine. Das sei auch ein Krieg gegen Deutschland. Gegen die Angriffe auf die „offene Gesellschaft“ werde er sich immer wehren, betont Merz.

10.48 Uhr: Klingbeil fordert einen „Mentalitätswechsel“ beim Bürokratieabbau. Es solle weniger Kontrollen aber mehr Haftung geben. Wer „Staatsmodernisierung“ sage, dürfe den Sozialstaat und Arbeitnehmerrechte nicht schleifen, so der SPD-Chef. Er will „Made in Germany“ mit mehr Tariflöhnen wieder attraktiv machen. Deutschland solle der Gegenentwurf zu Musk und Milei werden.

10.45 Uhr: Die Schuldenbremse habe in den vergangenen Jahren das Regieren sehr schwer gemacht. Nun gebe es einen „historischen Kompromiß“, um dieses Problem zu lösen. Es sei ein richtiges Signal, wenn die „demokratische Mitte“ zeige, daß sie handlungsfähig ist, unterstreicht Klingbeil. Es handelte sich um das größte Finanzpaket in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Investitionsstau sei überall in Deutschland mit den Händen zu greifen und belaste die Bürger. „Diese Investitionen machen unser Land stärker.“ Die Mehrheit der Deutschen werde durch das Schuldenpaket entlastet.

10.39 Uhr: Los geht’s. Als Erster redet SPD-Chef Lars Klingbeil. Er spricht von einer „Historischen Entscheidung“, die dem Land eine neue Richtung weisen könnte. Der Frieden in Europa sei wieder in Gefahr. Deutschland stehe an der Seite der Ukraine, betonte Klingbeil. Doch die Situation habe sich zuletzt massiv verschärft. Deutschland müsse jetzt seine Hausaufgaben machen. „Wir werden alles tun, um den Frieden aufrechtzuerhalten.“

10.36 Uhr: Alle Anträge, die Debatte heute von der Tagesordnung zu nehmen, werden mehrheitlich abgelehnt.

10.35 Uhr: Für das BSW kündigt Jessica Tatti an, dem AfD-Antrag auf Absetzung der Massenschulden von der Tagesordnung, zustimmen zu wollen. Das BSW könne keine eigenen Anträge stellen. Scharf geht sie mit der Linkspartei ins Gericht, die sich weigere, mit der AfD zusammen schnell eine Sitzung des neuen Bundestags einzuberufen, um die Grundgesetzänderung zu verhindern.

10.30 Uhr: Christian Görke von der Linkspartei spricht von einem unwürdigen parlamentarischen Verfahren. Es sei ein Skandal, wenn der abgewählte Bundestag solche Entscheidungen treffen soll. Das Ganze sei „Staatsverachtung“. Scharf attackiert Görke die Grünen. Diese hätten sich für ein paar Milliarden Euro kaufen lassen.

10.27 Uhr: Die Grünen betonen, sie machten sich das Schnellverfahren im alten Bundestag nicht zu eigen. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Irene Mihalic, wirft der AfD vor, die Mittel der Geschäftsordnung zu nutzen, um das Parlament zu spalten. AfD-Chefin Weidel wolle eine „faschistische Suppe“ anrühren, wenn sie das Verfassungsgericht kritisiere. In Zeiten, in denen Diktatoren Deutschland unter Druck setzten, sei es wichtig, daß die Demokratie „wehrhaft“ gegen die AfD bleibe. Unklar bleibt, was das mit der Tagesordnungsdebatte zu tun hat.

10.23 Uhr: Frei wirft der AfD vor, keine eigenen Schuldenanträge in den Bundestag einzubringen.

10.21 Uhr: Thorsten Frei, Geschäftsführer der Unionsfraktion, beharrt darauf: alles sei „legal“. Der alte Bundestag sei vollumfänglich handlungsfähig. Warum die Union ihre Wahlversprechen bricht und wieso der neu gewählte Bundestag nicht über die Schulden entscheiden soll, darauf geht Frei nicht ein.

10.20 Uhr: Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, äußert scharfe Kritik. Die Union habe eine Expertenanhörung im Haushaltausschuß verhindert, empört sich der AfD-Mann. Er wirft Bundestagspräsidentin Bas vor, den neuen Bundestag erst mit Absicht spät einberufen zu haben. CDU-Chef Merz wolle sich „wie in einer Bananenrepublik“ die Macht mit neuen Schulden kaufen. Die Union habe alle ihre Wahlversprechen gebrochen. Stimmen seien ergaunert und Wähler getäuscht worden, kritisierte Baumann.

10.15 Uhr: Für die SPD verteidigt Johannes Fechter die Eile. Die „Weltlage“ habe sich dermaßen zugespitzt, daß es nun schnelle Entscheidungen brauche. Der neue Bundestag sei erst in „einigen Monaten handlungsfähig“, behauptet Fechter und erntet erste Zwischenrufe. Es habe für die Abgeordneten genügend Zeit gegeben, um die Grundgesetzänderung zu debattieren. Wer Kritik an dem Vorhaben übe, sei der „verlängerte Arm Putins“.

10.11 Uhr: Vogel spricht von einem „dramatischen Schweinsgalopp“, mit dem die Grundgesetzänderung nun durchgepeitscht werden solle. „Sie wissen selbst nicht genau, was sie hier beschließen“, hält der FDP-Mann Union und SPD entgegen.

10.09 Uhr: Bas eröffnet die Sitzung. Doch zuerst wird über die Geschäftsordnung debattiert. Der Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, beantragt die Absetzung der Grundgesetzänderung. Vogel wirft Union und SPD vor, mit den neuen Schulden in Wirklichkeit nur den Sozialstaat weiter auszubauen. Dies sei ein Angriff auf die „Generationengerechtigkeit“.

10.05 Uhr: Bevor es losgeht, würdigt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) die erste frei gewählte Präsidentin der DD-Volkskammer, Sabine Bergmann-Pohl.

10.00 Uhr: Sollte Merz heute die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für seine Schuldentöpfe bekommen, müßte am Freitag auch der Bundesrat noch zustimmen. Auch in der Länderkammer wird eine Zwei-Drittel-Mehrheit gebraucht. Die Länder, in denen Union, SPD und Grüne regieren, kommen zusammen auf 41 der 69 Stimmen im Bundesrat. Allerdings hat Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger seinen Widerstand gegen die neuen Schulden bereits aufgegeben, weswegen Bayern am Freitag für die Grundgesetz-Änderungen stimmen wird. Dann wäre die Mehrheit da.

9.45 Uhr: Neue Klagen gegen die geplanten „Sondervermögen“: Mehrere FDP-Abgeordnete bemängeln, die Rechte der Abgeordneten seien beim Gesetzgebungsverfahren verletzt worden. Auch Abgeordnete der AfD haben laut einem Sprecher der Fraktion neue Anträge in Karlsruhe gestellt. Sie monieren, daß der Haushaltausschuß es abgelehnt habe, zu den neuen Schulden Experten vorzuladen.

9.30 Uhr: Das Bundesverfassungsgericht hat am Montag abend endgültig entschieden, daß die geplante Abstimmung über neue Schulden in bisher nicht dagewesener Höhe stattfinden kann. Die Eilanträge mehrerer Bundestagsabgeordneter gegen die Abstimmung wies das Gericht zurück.

Abgeordnete von AfD, FDP, Linkspartei, BSW sowie die fraktionslose Abgeordnete Joana Cotar hatten argumentiert, daß die Beratungszeit für das geplante Schuldenpaket unzureichend sei. Sie kritisierten insbesondere, daß eine gravierende Änderung – darunter die Regelung zur „Klimaneutralität bis 2045“ – erst drei Tage vor der Abstimmung vorgelegt wurde.

Das Gericht befand jedoch, daß der Schaden größer wäre, wenn eine einstweilige Anordnung erlassen und die Sondersitzung gestoppt würde, der Antrag aber in der Hauptsache keinen Erfolg hätte. Ein solcher Eingriff in die Parlamentsautonomie sei nicht gerechtfertigt. Ob das Gesetzgebungsverfahren Abgeordnetenrechte verletzt hat, wird erst im Hauptsacheverfahren geprüft.

Bereits vergangenen Freitag hatte das Gericht andere Anträge gegen die Sondersitzungen des alten Bundestags zurückgewiesen. Der Senat stellte klar, daß der scheidende Bundestag bis zum Zusammentritt des neuen Parlaments voll handlungsfähig bleibt. Auch weitere Eilanträge gegen das Gesetzgebungsverfahren blieben erfolglos.