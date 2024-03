Warum Trump plötzlich deutlich vor Biden liegt

Anzeige

NEW YORK. Kurz vor dem „Super Tuesday“, an dem möglicherweise die Vorwahlen für die US-Präsidentschaftskandidaturen der Demokraten und Republikaner entschieden werden, hat eine Umfrage für Aufsehen gesorgt. Laut New York Times stimmen derzeit 48 Prozent der registrierten Wähler für Ex-Präsident Donald Trump und 43 Prozent für Amtsinhaber Joe Biden . Beide gelten als haushohe Favoriten in den Primaries.

Besonders bedrohlich für den 81jährigen Biden: Nur jeder vierte Befragte meint, daß sich die USA unter ihm in die richtige Richtung entwickelten. Und eine Mehrheit der Befragten gab an, Bidens Politik habe ihnen eher geschadet als genutzt.

Trump beliebt bei Stammwählern der Demokraten

Ursächlich für den Rückstand des Präsidenten ist sein großer Vertrauensverlust bei demokratischen Stammwählern. Bei den nicht-weißen, weniger gut ausgebildeten Arbeitern lag Biden bei der Wahl von vor knapp vier Jahren noch mit mehr als 50 Prozentpunkten vor Trump. Nun ist dieser Vorsprung auf sechs Punkte geschrumpft.

Der Herausforderer kann außerdem seine Wählerschaft halten. Laut der Umfrage wollen 97 Prozent derjenigen, die 2020 für den heute 77jährigen stimmten, ihn erneut wählen. Bei Biden ist dieser Wert auf 83 Prozent gefallen. Und zehn Prozent der einstigen Biden-Wähler geben an, diesmal Trump wählen zu wollen. (fh)