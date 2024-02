Ukraine-Krieg: Selenskyj setzt bisherigen Armeechef ab

KIEW. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen Armeechef Walerij Saluschnyj abgesetzt. Bereits seit Tagen war über eine mögliche Entlassung Saluschnyjs spekuliert worden. „Ich habe ihm für zwei Jahre der Verteidigung gedankt“, sagte Selenskyj auf der Online-Plattform X über den ehemaligen Armeechef und betonte: „Die Zeit für eine Erneuerung ist jetzt.“

Today, I made the decision to renew the leadership of the Armed Forces of Ukraine.

I am grateful to General Zaluzhnyi for two years of defense. I appreciate every victory we have achieved together, thanks to all the Ukrainian warriors who are heroically carrying this war on… pic.twitter.com/GBj9gBI0vT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024