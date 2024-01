Trump gewinnt erste Vorwahl der Republikaner

DES MOINES. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat bei den Vorwahlen der Republikaner in Iowa den Sieg eingefahren. Er kam auf rund 51 Prozent der Stimmen und gewann damit alle 99 sogenannten Countys des Bundesstaates, wie der Sender CNN berichtete.

🚨 Trump wins all 99 counties in Iowa pic.twitter.com/apZunTvkLm



Das Rennen um den zweiten Platz entschied Floridas Gouverneur Ron DeSantis mit 21 Prozent für sich. Die ehemalige US-Botschafterin bei der Uno, Nikki Haley, erlangte 19,1 Prozent bei der als „Caucus“ bekannten Mitgliederversammlung.

In den USA entscheidet die Parteibasis, wen sie als Präsidentschaftskandidaten aufstellt. Iowa ist der erste Bundesstaat, in dem die Republikaner nun ihre Entscheidung gefällt haben.

DeSantis hatte vorab immer wieder gegen seinen Mitbewerber Trump geschossen. Am Montag betonte er noch einmal mit Blick auf diesen an seine Parteikollegen gerichtet: „Er ist auf seine Themen fokussiert. Ich konzentriere mich auf Ihre Themen und die Belange Ihrer Familie. Es geht nicht um mich, sondern um die Zukunft unseres Landes.“

Donald Trump is focused on his issues.

I’m focused on your issues and your family’s issues.

It’s not about me, it’s about the future of the country. pic.twitter.com/ol6bQ49P3X

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 15, 2024