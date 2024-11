Mit Trump telefoniert? Kreml widerspricht Medienberichten

MOSKAU/WASHINGTON DC. Der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow hat Medienberichte dementiert, wonach der frisch gewählte US-Präsident Donald Trump (Republikaner) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine diplomatische Beendigung des Ukrainekriegs telefoniert habe. Diese Behauptung sei eine „pure Erfindung“ und „der offensichtlichste Beweis für die Qualität der heutzutage veröffentlichten Informationen“, sagte Peskow am Montag. Zuvor hatte die Washington Post (WP) über das vermeintliche Gespräch berichtet.

„Pure fiction“ – Kremlin spokesperson Peskov denies that a call between Putin and Trump occurred last week. Earlier, WP reported that a call took place where Trump looked favourably at an agreement where Russia would keep the ’new territories‘ seized partially from Ukraine.

