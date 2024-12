„Ganze Menge Geld“: Donald Trump verzichtet auf Präsidenten-Gehalt

Anzeige

WASHINGTON. Der kommende US-Präsident Donald Trump will die Staatsausgaben massiv senken. Dabei will er persönlich als gutes Beispiel vorangehen. Für seine Amtszeit will er auf sein Gehalt von umgerechnet rund 380.000 Euro und die ihm zustehende Rente verzichten. „Ich verzichte auf eine ganze Menge Geld“, so Trump in einem Interview mit dem TV-Sender NBC.

Neu ist das für den designierten Präsidenten nicht. Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Trump kein Präsidentengehalt angenommen, sondern spendete das Geld etwa an Nationalparks. Eine schöne Geste, die für Trump nur einen kleinen Haken hatte: „Ich habe dafür keine Anerkennung erhalten, aber das ist schon okay …“

Sogar Jill Biden macht Werbung für Trump

Das Geld, das dem Republikaner so entgeht, will er an anderer Stelle reinholen. Mit einem Parfum. Für die Bewerbung des Unisex-Duftes „Fight, Fight, Fight“, will Trump auch bereits ein Model gefunden haben: die Ehefrau seines politischen Gegners Joe Biden, Jill Biden.

Bei der Wiedereröffnung von Notre Dame in Paris hatten sich Trump und Jill Biden herzlich unterhalten, berichtet der designierte US-Präsident weiter. „Sie hätte nicht netter sein können.“ Ein dabei entstandenes Foto wird für die Werbung unter dem Motto „ein Duft, dem Ihre Feinde nicht widerstehen können“ verwendet werden. (rr)