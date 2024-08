Wahlkämpfer Urban: „Warten Sie doch erstmal ab, was Sonntag Abend von der Parteienlandschaft überhaupt noch übrig ist“, Foto: picture alliance/dpa, R. Michael

Für Sonntag setzt Sachsens AfD-Chef Urban auf eine gewagte Strategie: Da selbst bei einem Wahlsieg die Prozente für eine Alleinregierung nicht reichen werden, will er in einem Drei-Parteien-Landtag per Direktmandaten die Macht erringen, erklärt er im JF-Interview.