Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon erklärt Rücktritt

EDINBURGH. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat ihren Rücktritt angekündigt. Sie werde noch so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei, teilte sie am Mittwoch mit. In ihrem Kopf und Herzen wisse sie, daß es der richtige Zeitpunkt sei.

Nicola Sturgeon has confirmed that she is stepping down as First Minister of Scotland.

She told a press conference that she knew it was the right time to stand down and said she will remain in office until her successor is elected | Read more: https://t.co/iCoqHLJlsq pic.twitter.com/uPMFc9ldOr

— RTÉ News (@rtenews) February 15, 2023