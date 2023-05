Selenskyj besucht Berlin – Scholz sagt Ukraine weitere Unterstützung zu

Anzeige







BERLIN. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei dessen Besuch in Berlin weitere Hilfe zugesagt. „Wir unterstützen euch so lange, wie es nötig sein wird“, versicherte Scholz laut der Nachrichtenagentur dpa.

Der Kanzler twitterte zudem konkrete Inhalte der deutschen Zusagen für die Ukraine: „Wir lassen in unserer Unterstützung nicht nach: Deutschland stellt ein neues militärisches Unterstützungspaket im Gesamtwert von 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung – darunter weitere Leopard-1 Kampfpanzer, Marder Schützenpanzer.“

Dein Besuch in Berlin ist ein starkes Signal, lieber @ZelenskyyUa. Seit 444 Tagen läuft der brutale Angriffskrieg Russlands gegen Dein Land. Wir unterstützen Euch humanitär, politisch, finanziell und mit Waffen – solange wie nötig. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 14, 2023

Selenskyj will Kampfjets

Selenskyj zeigte sich Dankbar für die Zusagen und die bereits geleistete Hilfe für sein Land und seine nach Deutschland geflüchteten Landsleute. „Die Hilfe Deutschlands, das ist Schutz des Lebens.“

Zugleich drängte der ukrainische Politiker auf weitere Waffenlieferungen zur Abwehr des russischen Angriffskrieges. So arbeite er an einer „Kampfjet-Koalition“, die sein Land mit modernen Kampfflugzeugen versorgen soll. Dazu werde er sich auch an Deutschland wenden, kündigte er an. (ag)