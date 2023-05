JF-Podcast mit Thorsten Heinrich: Läuft die Offensive der Ukraine bereits?

Anzeige







Wer sich über den Verlauf des Ukraine-Krieges informieren will, kommt an Torsten Heinrich nicht vorbei. Der Militärexperte seziert auf seinem YouTube-Kanal das Geschehen an der Front und liefert den Zuschauern detailliierte Analysen und Lageberichte.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden. Inhalt laden

Im Gespräch mit dem JF-Podcast beantwortet er unter anderem die Frage, ob die von Beobachtern lang erwartete ukrainische Offensive schon begonnen hat und wie solche Großaktionen im modernen Krieg überhaupt aussehen. Heinrich bewertet zudem die Verteidigungsfähigkeit der Russen und was der Konflikt zwischen Wagner-Chef Prigoschin und dem Kreml damit zu tun hat.

