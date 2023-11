Marine Le Pen marschiert mit jüdischen Gemeinden in Paris

PARIS. Rund 100.000 Menschen haben sich am Sonntag in der Hauptstadt Frankreichs versammelt, um gegen Judenfeindlichkeit zu demonstrieren. Am Protestzug unter dem Motto „Gegen den Antisemitismus, für die Republik“ nahm neben den Vertretern jüdischer Gemeinden sowie mehrerer wichtiger Parteien auch die Fraktionschefin der rechten Rassemblement National (RN) in der Nationalversammlung, Marine Le Pen, teil. „Wir sind da, um unsere jüdischen Mitbürger zu unterstützen und um den Fundamentalismus zu bekämpfen“, sagte die Politikerin den Anwesenden. Was sich ereigne, erfordere die Einheit „des gesamten französischen Volkes“.