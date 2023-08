Wie die US-Polizei mit radikalen Klima-Klebern umgeht

Was in Deutschland klappt, wird schon irgendwie auch in den Vereinigten Staaten funktionieren. Oder eben auch nicht, wie nun eine Gruppe Klima-Radikaler feststellen mußte, die den Zugang zum derzeit stattfindenden „Burning Man“-Festival im US-Bundesstaat Nevada blockieren wollte. Wollte, wohlgemerkt. Fürs Klima. Angeblich.

Denn während sich die Polizei in Deutschland in der Regel einige Zeit nimmt, um die Weltuntergangs-Sektierer möglichst ohne Wehwehchen von der Straße zu holen, und wütende Autofahrer auch mal einschüchtert, setzen ihre rustikalen US-Kollegen andere Prioritäten. Eine eilig in den Wüstensand gebaute Straßensperre wurde kurzerhand mit einem schweren Polizeifahrzeug durchbrochen. Ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt den Einsatz.

