Kadyrow bietet Entsendung tschetschenischer „Friedenstruppen“ an

GROSNY. Der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat eine Entsendung eigener Truppen in die Palästinensergebiete angeboten. „Bei Bedarf sind unsere Einheiten bereit, als Friedenstruppen zur Wiederherstellung der Ordnung und zur Bekämpfung von Unruhestiftern zu fungieren“, sagte er in einer Videobotschaft, die er am Montag auf seinem Telegram-Kanal verbreitete.

Die „Führer der muslimischen Länder“ rief er auf, eine Koalition zu bilden. An Europa „und den gesamten Westen“ müsse appelliert werden, „damit sie nicht unter dem Vorwand Militante zu vernichten, Zivilisten bombardieren“. Die Unterstützung Tschetscheniens gelte Palästina, betonte der Generaloberst der russischen Streitkräfte. „Ihr Land wurde einst von Israel geklaut.“

Kadyrow beklagt „Provokationen“ durch Israel

Er fordere ein „Ende sowohl des Krieges als auch jeglicher Form der Eskalation“. Während eines Besuches der al-Aqsa-Moschee habe er selbst „Versuche offener Provokation“ durch Israel erlebt, sagte der Sohn eines ehemaligen Separatistenführers.

Tschetschenische Militäreinheiten werden für eine Reihe von Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht. Im Zweiten Tschetschenienkrieg, zu Beginn der 2000er Jahre, begingen tschetschenische Separatisten zahlreiche Terroranschläge gegen russische Zivilisten. Auch im Ukrainekrieg gibt es Berichte, nach denen die tschetschenischen Einheiten besonders brutal vorgehen sollen. (lb)