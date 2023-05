Polens Gesundheitsminister: Weitere Impfstofflieferung ist „vollkommen sinnlos“

WARSCHAU. Angesichts „stabiler epidemischer Lage“ ist die Impfstofflieferung von weiteren Hunderten Millionen Dosen Corona-Impfstoff „vollkommen sinnlos“, kritisierte der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski. In einem Brandbrief beschwerte er sich bei den Gesellschaftern von Pfizer über einen geänderten Impfstoff-Deal.

Pfizer und Biontech schlugen der Europäischen Union vor, für jede der 70 Millionen stornierten Impfdosen den halben Preis zu zahlen, also rund zehn Euro pro Dosis, wie die Financial Times berichtete. Niedzielski kritisierte Pfizers Vorschlag: „Das sind Kosten für buchstäblich nicht hergestellte Dosen, die nie produziert wurden und nie produziert werden und Pfizer somit nicht einen Penny kosten.“ Der wirtschaftliche Profit durch die Impfstofflieferung müsse „seine Grenzen“ haben.

Business is not only and not always money but also responsibility. Especially when we are talking about public health. Here is my open letter concerning vaccination contracts to @Pfizer shareholders. pic.twitter.com/TKDNrQ3Wem

— Adam Niedzielski (@a_niedzielski) May 2, 2023