Großangriff auf Israel: Einige sprechen bereits von neuem Jom-Kippur-Moment

Das Drama an diesem Samstag, einem Feiertag, der eigentlich der „Freude an der Thora“ (Simchat Thora) gewidmet ist – es entfaltet sich vor den Augen der Nation: Im Fernsehen können die Israelis live die Hilferufe ihrer Landsleute aus dem Süden verfolgen. Es melden sich Bewohner kleiner Ortschaften an der Grenze zum Gazastreifen, in die am Morgen palästinensische Terroristen zahlreich eingedrungen sind.

Im Kanal 12 zum Beispiel ist eine Frau aus dem Kibbutz Sufa zugeschaltet, die mit ihrer Familie in einem Schutzraum hockt: „Sie schießen auf unser Haus, sie versuchen, die Tür zum Schutzraum aufzubrechen“, sagt sie und fleht: „Schickt Hilfe, bitte!“ Im Kanal 11 meldet sich eine Frau aus Sderot und erzählt, die Terroristen hätten an Türen geklopft; Bewohner hätten geöffnet in der Annahme, es handle sich um die Armee, und seien dann entführt worden.

Residential areas across the state of Israel have been under rocket barrage since early this morning.

Armed Hamas terrorists are patrolling the streets and trying to slaughter innocent Israeli civilians who have barricades themselves into their homes.

We are at war. pic.twitter.com/pXni3h8lSV

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 7, 2023