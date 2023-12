Charlotte Amalie, die Hauptstraße in St. Thomas auf den Jungferninseln in der Karibik, lädt Touristen ein Foto: picture alliance / robertharding | Michael DeFreitas

Die kolonialen Altlasten der USA liegen in der Karibik. Was zuvor mal den Dänen gehörte, ist auch heute noch ein Umschlagplatz für Menschen und Waren. Der American Way of Life ist dort nie heimisch geworden. Carsten Peters war für die JF auf Entdeckungsreise.