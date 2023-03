DeSantis stellt Hilfe für die Ukraine infrage

TALLAHASSEE. Der Gouverneur des US-Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, hat angedeutet, daß er als Präsident der Vereinigten Staaten die Unterstützung für die Ukraine begrenzen würde. Die Ukraine zu schützen sei kein Kerninteresse der USA, sagte er in einem Gespräch mit dem Fox News-Moderator Tucker Carlson. DeSantis gilt als möglicher Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr.

Priorität, betonte er in dem Gespräch, sollten der Schutz der US-Grenze zu Mexiko, der Konflikt mit China und die Unterstützung für das amerikanische Militär haben. Die Regierung Biden habe einen „Blanko-Check“ zur Finanzierung des Konfliktes ausgestellt, ohne Ziele definiert zu haben. Das lenke die Aufmerksamkeit von den drängenden Problemen des Landes weg.

Florida Governor @RonDeSantisFL answers our Ukraine questionnaire:

“While the U.S. has many vital national interests – securing our borders, addressing the crisis of readiness within our military, achieving energy security and independence, and checking the economic, cultural,… https://t.co/1I2elVi6hI

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 14, 2023