Musk bezeichnet US-Demokraten als „Partei der Spaltung und des Hasses“

AUSTIN. Tesla-Gründer Elon Musk hat die US-Demokraten als „Partei der Spaltung und des Hasses“ bezeichnet. Er habe in der Vergangenheit die Demokraten gewählt, weil er diese immer als „Partei der Höflichkeit“ wahrgenommen habe, schrieb er am Mittwoch auf Twitter. Bei der nächsten US-Wahl werde er die Republikaner wählen.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.

But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.

Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022