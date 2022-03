Ukraine und Rußland verhandeln wieder / Moskau meldet Geländegewinne

KIEW. Die Ukraine und Rußland haben am Montag ihre Verhandlungen über eine Waffenruhe fortgesetzt. Unterhändler der beiden Kriegsparteien begannen per Videokonferenz mit weiteren Gesprächen, meldete die Nachrichtenagentur Reuters.

Der ukrainische Unterhändler Mychailo Podoljak bezeichnete die Kommunikation mit der Gegenseite als schwierig. Auf Twitter schrieb er, das liege an den unterschiedlichen politischen Systemen der beiden Staaten.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022