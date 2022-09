Die Wahlen in Schweden und Italien zeigen zwei Rechtsparteien, die in ihren Ländern das linkslastige Parteiensystem mächtig umkrempeln wollen. Während der Chef der Schwedendemokraten, Jimmie Åkesson, stolz auf den Wahlerfolg seiner noch jungen Bewegung ist, könnte in Rom Giorgia Meloni neue Regierungschefin werden.