Cambridge-Wörterbuch ändert Definitionen von „Mann“ und „Frau“

CAMBRIDGE. Das von der englischen Eliteuniversität Cambridge herausgegebene Wörterbuch hat die Definitionen von „Mann“ und „Frau“ geändert. Die Erklärung für das Wort „Frau“ wurde um „Erwachsener, der weiblich lebt, auch wenn ihm bei der Geburt ein anderes Geschlecht zugewiesen wurde“ ergänzt.

Dasselbe hat das Cambridge-Wörterbuch mit dem Begriff „Mann“ gemacht. Dieser ist laut den Verfassern des Lexikons nun „ein Erwachsener, der als Mann lebt und sich als solcher identifiziert, auch wenn ihm bei der Geburt ein anderes Geschlecht zugewiesen wurde“.

The “what is a woman” question has been so effective that they’re now rewriting the dictionary to try and neutralize it. It’s absurd and Orwellian, but also a sign that we’re winning the argument. https://t.co/jAyZJNCBj8

— Matt Walsh (@MattWalshBlog) December 13, 2022