„White Lives Don’t Matter“: Universität verteidigt Anti-Weißen-Tweet von Professorin

CAMBRIDGE. Die britische Universität Cambridge hat einen Tweet der Professorin für postkoloniale Literatur, Priyamvada Gopal, verteidigt. Gopal, die an der Englischfakultät angestellt ist, hatte am Dienstag getwittert: „Ich werde es noch einmal sagen. Weiße Leben spielen keine Rolle. Als weißes Leben.“ Dann fügte sie hinzu: „Weißsein abschaffen.“

Die Universitätsleitung stellte sich in einer Stellungnahme hinter die 51jährige Wissenschaftlerin: „Die Universität verteidigt das Recht ihrer Akademiker, ihre eigenen rechtmäßigen Meinungen zu äußern, die von anderen als kontrovers empfunden werden könnten und verurteilt auf das Schärfste Mißbrauch und persönliche Angriffe.“ Diese Angriffe seien völlig inakzeptabel und müßten aufhören.

The University defends the right of its academics to express their own lawful opinions which others might find controversial and deplores in the strongest terms abuse and personal attacks. These attacks are totally unacceptable and must cease.

— Cambridge University (@Cambridge_Uni) June 24, 2020