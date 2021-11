„Monty Python“-Star Terry Gilliam wegen Transgender-Witz entlassen

Das Old Vic hat überraschend die Show abgesagt – ohne konkrete Angaben. Schnell sickerte jedoch der Grund durch. Einige Mitarbeiter des Theaters hatten sich offenbar über Äußerungen von Terry Gilliam beschwert und drohten mit einem Boykott.

Staff at the @oldvictheatre demand that a show is cancelled because they disagree with the opinions of its director.

Inevitably, the theatre capitulates.

This industry, like so many others, is now almost entirely captured by this intolerant ideology. https://t.co/aLmQNTTpNd

