EU-Kommission will Mitgliedsstaaten zu LGBTIQ-Politik verpflichten

BRÜSSEL. Die EU-Kommission hat ein Strategiepapier zum Schutz der LGBTIQ-Gemeinschaft vorgestellt. Demzufolge sollen die EU-Mitgliedsstaaten die Interessen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender sowie Personen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen, stärker in ihrer Politik berücksichtigen.

Everyone should feel free to be who they are – without fear or persecution.

This is what Europe is about and this is what we stand for.

We present our first-ever strategy on #EU4LGBTIQ equality.

🟥🟧🟨🟩▶🟪 #UnionOfEquality

