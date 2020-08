Ausschreitungen in Portland halten seit über 80 Tagen an

PORTLAND. Seit über 80 Tagen halten Ausschreitungen die Polizei in Portland im US-Bundesstaat Oregon in Atem. Wegen der zahlreichen Einsätze gegen die Randalierer können die Sicherheitskräfte Notrufe nicht mehr bearbeiten, berichtete Fox News.

So hätten die Polizei Anfang der Woche über 60 Anrufen wegen Diebstählen, Vandalismus, Einbrüchen und Schlägereien wegen Überlastung nicht nachgehen können. Zeitgleich hätten Hunderte Demonstranten Polizisten in der Stadt angegriffen und sie mit Flaschen und Steinen beworfen. Attacken der Randalierer richteten sich auch gegen Verwaltungsgebäude und ein Polizeibüro. Videos in den sozialen Medien zeigen brennenden Straßenbarrikaden und Brandstiftungen durch Vermummte.

Antifa rioters have shut down the streets outside the Multnomah Building in SE Portland. This is a new target for them. They’re using fires as street blockades. We are now over 80 days of violent protests. Video by @TheHannahRay. #PortlandRiots #antifa pic.twitter.com/ckfl5cUoTr

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 19, 2020