Klimawandel: Thunberg legt Menschenrechtsbeschwerde ein

NEW YORK. Greta Thunberg hat bei den Vereinten Nationen eine Menschenrechtsbeschwerde eingereicht. Zusammen mit 15 weiteren Kindern und Jugendlichen aus zwölf verschiedenen Ländern wirft sie darin Deutschland, Argentinien, Brasilien, Frankreich und der Türkei Untätigkeit beim Kampf gegen den Klimawandel vor.

Die Länder wüßten seit Jahren von den Risiken, täten aber zu wenig dagegen, heißt es darin. Die genannten Länder haben laut den Beschwerdeführern eine besondere Verantwortung, weil sie Regionalmächte und Mitglieder der Gruppe der G20-Staaten seien.

Trump verspottet Thunberg

Die Beschwerde an den Ausschuß für die Rechte des Kindes macht zudem geltend, die Jugendlichen würden durch den Klimawandel Gesundheitsgefahren wie Dengue-Fieber, Malaria und Asthma ausgesetzt und wegen der Erderwärmung unter Depressionen und Ängsten leiden. Die internationale Anwaltskanzlei Hausfeld vertritt die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen acht und 17 Jahren.

Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump Greta Thunberg in einem Tweet verspottet. Trump kommentierte das Video der Thunberg-Rede bei den Vereinten Nationen mit den Worten: „Sie scheint ein glückliches junges Mädchen zu sein, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut.“

Das Video zeigt Thunberg mit verbissenem Gesicht und gegen Tränen kämpfend während sie den versammelten Staats- und Regierungschefs mit Konsequenzen für deren angebliche Untätigkeit beim Klimaschutz droht. Unter anderem sagte sie: „Wenn Sie uns erneut im Stich lassen, werden wir Ihnen das nie verzeihen. Wir werden Sie damit nicht davonkommen lassen.“

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019