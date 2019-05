Farbbeutelangriff auf Redaktion der Weltwoche

ZÜRICH. Mutmaßliche Linksextremisten haben einen Farbanschlag auf die Redaktion der Weltwoche verübt. Sie bewarfen den Eingang mit roten Farbbeuteln und sprühten den Satz „Gegen rechte Hetze“ an die Tür. „Die gleichen, die z.B. in der Türkei Medienfreiheit fordern, wollen sie in der Schweiz zertrümmern“, schrieb Chefredakteur Roger Köppel dazu auf Twitter.

Gegenüber dem Nachrichtenportal Nau ergänzte er: „Es zeigt die totalitäre, kriminelle Gesinnung von linken Hooligans.“ Nach eigenen Worten hat Köppel bereits Anzeige erstattet.

Weltwoche-Redakteur körperlich angegriffen

Am 1. Mai war bereits Weltwoche-Redakteur Alex Baur Ziel eines linksextremen Anschlags. Vermummte fügten ihm auf einem Volksfest in Zürich blaue Flecken zu, sein Hemd wurde zerrissen. Seiner Tochter schlugen die Angreifer in den Magen. Auch den Empanadas-Stand seiner peruanischen Frau zerstörten sie.

Wir sind alle wohlauf, danke für die zahllosen Solidaritätsbotschaften, danke vor allem an meine mutige Familie, auf die ich richtig stolz bin. Keine Sorge, wir lassen uns nicht unterkriegen von ein paar feigen anonymen Neandertalern, die wohl nicht wissen, was eine Familie ist. — Alex Baur (@alex_baur) May 3, 2019

Baur erstattete keine Anzeige. Auf Twitter schrieb er: „Wir lassen uns nicht unterkriegen von ein paar feigen anonymen Neandertalern, die wohl nicht wissen, was eine Familie ist.“ (tb)