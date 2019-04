Brand in Notre-Dame: Feuerwehrverband widerspricht Trump

BERLIN. Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs, hat US-Präsident Donald Trump scharf für dessen Stellungnahme zum Brand in der Kathedrale von Notre-Dame kritisiert. Trumps Forderung, Löschflugzeuge einzusetzen, sei „absoluter Humbug“, sagte Ziebs der Nachrichtenagentur dpa.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019