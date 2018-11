Grenze zu USA: Migranten und Mexikaner liefern sich Ausschreitungen

TIJUANA. Die Ankunft von Hunderten Migranten der Karawane an der Grenze zwischen den USA und Mexiko hat zu Ausschreitungen geführt. Mexikanische Anwohner und Honduraner lieferten sich in der Nacht zu Donnerstag eine mehrstündige Auseinandersetzung, berichtete USA Today.

Demnach eskalierte die Situation, nachdem sich die Migranten geweigert hatten, die Grenze zu verlassen und in bereitgestellten Unterkünften zu übernachten. Zuvor hatten Einwohner von Tijuana für mehr Sicherheit in ihrer Nachbarschaft demonstriert und verlangt, daß die Karawanenteilnehmer in die Unterkünfte gehen. Sicherheitskräfte trennten die Gruppen. Ob es Verletzte gab, ist bislang nicht bekannt.

Während der Versammlung sangen die Einwohner von Tijuana die mexikanische Hymne.

Hundreds of members of migrant caravan planning to camp by beach and border wall tonight. Now the neighbors in community of Playas de Tijuana are protesting, demanding people go to migrant shelters. They’re singing the Mexican national anthem and waving a Mexican flag. @MyDesert pic.twitter.com/9Wvuusdgty — Rebecca Plevin (@rebeccaplevin) 15. November 2018

US-Grenzschutz verhaftet Illegale

US-Grenzschützer verhafteten auf der amerikanischen Seite der Grenze mehr als ein Dutzend Migranten, als diese illegal in das Land einreisten. Eine weitere Gruppe Illegaler nahmen US-Sicherheitskräfte bei San Diego in Gewahrsam, meldete One America News Network.

Am Donnerstag beruhigte sich die Lage, als die Mittelamerikaner die Grenze verließen. Während sie mit Bussen in die Unterkünfte gebracht wurden, skandierten die Anwohner „Mexiko“ und schwenkten die Nationalflagge.

Weitere Migrantenkarawanen sind auf dem Weg in die Grenzregion. Für die nächsten Tage werden bis zu 4.000 weitere Auswanderer aus Mittelamerika in Tijuana erwartet. Seit Tagen bereiten sich auf der US-Seite der Grenze die Sicherheitskräfte auf die Ankunft der Massen vor.

The first group of the migrant caravan arrived at the Tijuana border yesterday afternoon. #CBP has deployed resources to safely secure the area near Imperial Beach. All seeking entry into the U.S. are urged to present themselves at an official Port of Entry. #USBP pic.twitter.com/uGWUKjxJkj — CBP San Diego (@CBPSanDiego) 14. November 2018

(ag)