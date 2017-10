Lidl gerät erneut wegen wegretuschierter Kreuze in die Kritik

CAMPOROSSO. Die Supermarktkette Lidl hat sich wegen fehlender Kirchenkreuze auf Werbefotos entschuldigt. In einer Filiale im norditalienischen Camporosso hing ein Werbeplakat mit der Kriche des Ortes Dolceaqua. Allerdings wurde das Kreuz darauf wegretuschiert.

Der Bürgermeister des Ortes, Fulvio Gazzola, reagierte empört und zynisch. „Zeigt bitte den Ort so, wie er ist. Wenn ihr unsere Kirche nicht wollt, dann zeigt unsere Burg – die hat kein Kreuz“, sagte er laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.

Bürgermeister geht von bewußter Täuschung aus

Der Lebensmitteldiscounter wies die Kritik zurück und entschuldigte sich. „Wir haben nicht bemerkt, daß auf dem erworbenen Foto die Kreuze fehlten. Es handelt sich somit keinesfalls um eine Marketingstrategie, sondern lediglich um eine Unachtsamkeit, für die wir uns sowohl bei unseren Kunden, als auch den Anwohnern von Dolceacqua entschuldigen.“

#Lidl cancella le croci dalle foto in bianco e nero delle chiese di Dolceacqua (Imperia) per non offendere l'#Islam.https://t.co/N2kbl8kVY3 pic.twitter.com/7fyz2Bi4ez

— 🕯️ANIMAL HOLOCAUST (@ANIMAL_GENOCIDE) October 12, 2017