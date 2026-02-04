Die „Welt“ und ihr Chefredakteur: War doch alles ganz anders?

Anzeige

BERLIN. Warum mußte Jan Philipp Burgard Mitte Januar seinen Posten als Chefredakteur der Welt wirklich niederlegen? Der 41jährige und der Axel-Springer-Verlag hatten gesundheitliche Gründe für den Rücktritt nach nur einem Jahr angegeben. Doch kurz danach kamen in anderen Medien Behauptungen auf, Burgard habe sich bei der Weihnachtsfeier daneben benommen und eine Untergebene geküßt.

Nun macht der Fall erneut eine 180-Grad-Drehung. Grund ist ein Post des Chirurgen Peter Grimminger auf dem Portal LinkedIn. Dort verbreitete der Mediziner ein Bild von Burgard, wie dieser mit dem Daumen nach oben in einem Krankenbett des Universitätsklinikums Mainz liegt.

Laut Grimminger wurde der Ex-Chefredakteur an der Hauptschlagader operiert. Grund sei eine „drohende Aortenaneurismadissektion“ gewesen, also ein lebensbedrohlicher Riß der Hauptschlagader. Der Chirurg schreibt weiter: „Der Eingriff dauerte mehrere Stunden. In dieser Zeit wurde sein Kreislauf vollständig von der Herz-Lungen-Maschine übernommen. Es ist eine jener Operationen, bei denen Erfahrung, Teamarbeit und absolute Konzentration über den Ausgang entscheiden.“

Ex-„Welt“-Chefredakteur geht gegen Kollegen vor

Dieser dramatische Eingriff deckt sich mit dem, wie Burgard seinen Rücktritt begründet hatte: „Auf dem Rückflug aus dem Urlaub hatte ich vor anderthalb Wochen einen schweren körperlichen Zwischenfall, der in der Luft ärztlich behandelt werden mußte. Daraufhin habe ich mich für vertiefte Untersuchungen in die Charité begeben. Die Ärzte haben mir dazu geraten, mich mehr auf meine Gesundheit zu konzentrieren. Deshalb habe ich mich entschieden, meine Funktion als Chefredakteur der Welt-Gruppe niederzulegen und eine Auszeit zu nehmen.“



Gegen die Presseberichte, sexuelle Übergriffe seinerseits auf der Welt-Weihnachtsfeier hätten zu dem Rücktritt geführt, wehrt sich Burgard von Anfang an. Der dpa sagte nun sein Rechtsanwalt: „Die von diversen Medien verbreiteten Gerüchte, daß gegen meinen Mandanten bei Axel Springer Beschwerden wegen Belästigung oder eines übergriffigen Verhaltens vorliegen, sind nachweislich falsch.“

Der Jurist ergänzte: „Ich werde für meinen Mandanten mit allen rechtlichen Mitteln gegen diese Verleumdungskampagne vorgehen.“ (fh)