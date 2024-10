Wenn eine ZDF-Journalistin sieht, was nicht im TV gezeigt wird

Anzeige

FRANKFURT AM MAIN. Ein Instagram-Video, das die ZDF-Journalistin Sabine Platz bereits am 6. September aufgenommen hat, geht jetzt in den sozialen Medien viral. Sie zeigt sich darin schockiert von den Verhältnissen rund um den Hauptbahnhof von Frankfurt am Main.

„So viel Elend, so viele Dealer, so viele offen auf der Straße sitzende Fixer und Fixerinnen. So viele kaputte, kranke, furchtbar, in einem schrecklichen Zustand sich befindende Menschen habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen – noch nicht mal in Detroit“, sagt die für das ZDF-Morgenmagazin arbeitende Journalistin.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sabine Platz (@sabine_platz)

ZDF-Journalistin: „Das ist nicht von dieser Welt“

Sie fährt fort: „Das ist super kraß.“ Sie sei gerade an zwei Polizisten vorbeigegangen und habe gesagt: „Respekt, daß Sie hier Ihre Arbeit noch machen.“ Denn, was sie in dem Bahnhofsviertel der hessischen Metropole gesehen habe, „ist nicht von dieser Welt zumindest nicht von dem Frankfurt und auch dem Deutschland, was ich mal kannte“.

Die 53jährige, die im ZDF auch die nach ihr benannten Service-Sendungen „Platz im Garten“ und „Platz auf Tour“ moderiert, schließt fassungslos mit den Worten: „So offen gelebtes Elend habe ich wirklich noch nie in diesem Land gesehen.“ (fh)