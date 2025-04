Mehrheit der Deutschen verliert Vertrauen in Merz

Anzeige

BERLIN. Im aktuellen ZDF-Politbarometer hat CDU-Chef Friedrich Merz mit einem Zustimmungswert von minus 0,8 seinen bisherigen Tiefpunkt auf der Beliebtheitsskala erreicht.

Nur 36 Prozent der Befragten halten Merz für eine gute Kanzlerwahl – 59 Prozent lehnen ihn ab. Damit schwindet der Rückhalt für den künftigen Regierungschef noch vor Amtsantritt. Auch das Regierungsbündnis aus Union und SPD stößt auf Skepsis.

Lediglich 46 Prozent der Bürger glauben, daß Schwarz-Rot einen „wichtigen Beitrag“ zur Lösung der Probleme leisten wird. Die Mehrheit – 51 Prozent – erwartet wenig bis nichts. Besonders gering ist das Vertrauen in die wirtschaftspolitischen Fähigkeiten der neuen Regierung: Lediglich 35 Prozent hoffen auf eine Verbesserung der Lage, 44 Prozent rechnen mit Stillstand, 19 Prozent sogar mit einer Verschlechterung.

Deutsche glauben Merz die Migrationswende nicht

In der Migrationspolitik begrüßen zwar 70 Prozent die angekündigten Verschärfungen – doch nur 30 Prozent glauben, daß sich dadurch tatsächlich etwas verbessert. Mehr als die Hälfte geht davon aus, daß sich unter Schwarz-Rot wenig ändern wird.

Trotz all dem sehen 55 Prozent der Deutschen das Zustandekommen der Koalition grundsätzlich positiv. Doch in der politischen Stimmung schlägt sich das nicht nieder: Die Union verliert einen Punkt und liegt bei 26 Prozent. Die AfD kommt mit einem Plus von zwei Punkten auf 24 Prozent und rückt damit bedrohlich nahe. Die SPD fällt auf 15 Prozent zurück, Grüne (12), Linke (10), FDP (4) und BSW (3) verharren auf niedrigem Niveau. In anderen Umfragen hat die AfD bereits zur Union aufgeschlossen. (rr)