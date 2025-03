ZDF läßt Bayern-Star mit Geld aus Gebühren im Privatjet einfliegen

Anzeige

MAINZ. Das ZDF hat dem Profifußballer Joshua Kimmich einen Flug im Privatjet spendiert – auf Kosten der Gebührenzahler. Nach dem 1:1 des FC Bayern gegen Union Berlin am Samstagnachmittag war Joshua Kimmich am Abend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF in Mainz zu Gast.

Dort sprach er mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein auch über seine Vertragsverlängerung bis Sommer 2029, durch die er auch weiterhin 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen wird. Eine Frage drängte sich da vielen Zuschauern auf: Wie schaffte es Kimmich so schnell ins Studio?

ZDF zeigte sich spendabel

Angesichts der rund 580 Kilometer Entfernung zwischen Berlin und Mainz wäre eine Anreise mit dem Auto in der kurzen Zeit nicht machbar gewesen – die Fahrt dauert unter normalen Bedingungen knapp fünf Stunden. Kimmich entschied sich daher für eine Reise per Privatjet.

So ein Flug kostet laut Recherche der Bild-Zeitung 8.295 Euro. Die Rechnung mußte aber nicht der Bayern-Star zahlen – die übernahm das ZDF. Bei einem Rundfunkbeitrag von monatlich 18,36 Euro muß ein Gebührenzahler also nun die kommenden rund 37 Jahre den Luxus-Flug von Kimmich abbezahlen. Oder anders: 451 Gebührenzahler übernehmen mit ihrem nächsten Beitrag die Rechnung dafür, daß der Fußballer pünktlich im Studio sitzen konnte. (rr)