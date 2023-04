Indien erhebt Rassismus-Vorwürfe gegen den „Spiegel“

HAMBURG/NEU DEHLI. Indien hat schwere Rassismus-Vorwürfe gegen die Zeitschrift Spiegel erhoben. Die Kritik richtet sich gegen eine Karikatur, die das Blatt veröffentlicht hat, als Indien China in diesen Tagen als bevölkerungsreichste Nation der Welt überholt hat.

Die Zeichnung zeigt Inder in und auf einem völlig überfüllten, veralteten Zug, der eine hochmoderne chinesische Bahn überholt. „Trotz Ihres Versuchs, sich über Indien lustig zu machen, ist es nicht schlau, sich gegen Indien unter Premierminister Narendra Modi zu stellen“, drohte der stellvertretende Wirtschaftsminister, Rajeev Chandrasekhar, auf Twitter. In einigen Jahren werde Indiens Wirtschaft größer sein als Deutschlands, kündigte er an.

Dear Cartoonist at @derspiegel

Notwithstanding ur attmpt at mocking India, its not smart to bet against India under PM @narendramodi ji 💪🏻In a few years Indias economy will be bigger than germany’s 😁😁#NewIndia pic.twitter.com/Evzooqfc2J

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) April 23, 2023