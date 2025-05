Jetzt einigen sich Indien und Pakistan auf einen Waffenstillstand

NEU-DELHI/ISLAMABAD. Die beiden Atommächte Indien und Pakistan haben sich auf einen sofortigen Waffenstillstand verständigt. Das bestätigte Pakistans Außenminister Ishaq Dar am Samstagnachmittag bei X. Seine Regierung veröffentlichte derweil ein militärisches Propagandavideo. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bei Truth Social verkündet, die beiden Staaten hätten sich nach nächtlichen Gesprächen, vermittelt durch die USA, auf einen „vollständigen Waffenstillstand“ geeinigt.



US-Außenminister Marco Rubio berichtete bei X davon, daß er sich gemeinsam mit Vizepräsident JD Vance 48 Stunden lang mit Vertretern Indiens und Pakistans ausgetauscht habe. Die beiden Seiten wollten nun Gespräche über „eine breite Palette an Angelegenheiten an einem neutralen Ort“ beginnen. Indiens Premierminister Narendra Modi und Pakistans Regierungschef Shehbaz Sharif hätten „den Weg des Friedens gewählt“.

Over the past 48 hours, @VP Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 10, 2025